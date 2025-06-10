SEGRE

Denuncian destrozos en balas de forraje en Alàs y en La Seu

Imagen de como han quedado las balas de hierba. - C.SANS

Cynthia Sans

Unió de Pagesos del Alt Urgell ha denunciado públicamente un conjunto de ataques graves contra balas de hierba preparadas para forraje en los municipios de Alàs i Cerc y en La Seu. El sindicato agrícola considera la acción vandálica como un “atentado” porque puede comportar graves perjuicios a los ganaderos afectados, que ya han presentado denuncia ante los Mossos para identificar a los responsables. Lamentan que unos desconocidos han roto las protecciones de plástico de balas.

