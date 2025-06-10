La Pobla evoca su tradición ‘fallaire’ con una escultura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los visitantes que lleguen a La Pobla de Segur se encontrarán con una nueva escultura que simboliza el espíritu de una de las fiestas tradicionales del municipio: la bajada de las falles. Esta figura, situada en la avenida de l’Estació, cerca de la rotonda de la carretera N-260, no solo representa una pareja de fallaires, sino que se convierte en una carta de presentación para una tradición reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2015. El alcalde de La Pobla, Marc Baró, explicó que la iniciativa, impulsada por los fallaires y en especial por Isaías Sánchez, nació hace ya varios años con la voluntad de dotar al municipio de un símbolo visible que reivindicara el orgullo de esta celebración ancestral. “Desde hace años trabajan la idea de crear una escultura y así ha sido gracias a la implicación de muchas personas y entidades, que han colaborado en su creación”, dijo. La ubicación no es casual, ya que coincide con el punto de encuentro entre las pubillas y fallaires la noche del 17 de junio, cuando descienden desde la montaña de Santa Magdalena con las falles encendidas en honor la Verge de la Ribera. El hombre lleva sobre el hombro una falla encendida de hierro, recordando los inicios de la tradición cuando, a finales de los años cincuenta, Manel Fontelles, también autor de esta escultura, bajó por primera vez con una antorcha, dando origen a una fiesta que ha perdurado hasta la actualidad. La gran roca sobre la que se apoya la figura metálica proviene de la montaña de Santa Magdalena, y en su centro se ha incrustado el escudo de la Associació de Fallaires y Pubillas, también obra de Fontelles.