A juicio acusado de maltratar y violar a una niña de trece años

La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión para un hombre acusado de maltratar y violar a una niña cuando esta tenía entre 13 y 14 años en el partido judicial de Tremp. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre el próximo miércoles 18 de junio en la Audiencia de Lleida. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado inició una relación con una menor de 13 años en marzo de 2019. Añade que, en el seno de esta relación y al menos desde el mes de junio de ese año, comenzó a maltratarla. Finalmente, según la Fiscalía, sobre el mes de septiembre, cuando la víctima había cumplido los 14 años, el acusado la obligó a tener relaciones sexuales.

Por estos hechos, el Ministerio Público acusa al procesado de dos delitos: uno de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años y otro de maltrato habitual en el ámbito familiar. Por el delito de agresión sexual, solicita al tribunal que le imponga una condena de 13 años de prisión, además de la inhabilitación para cualquier trabajo o oficio que conlleve un contacto directo y regular con menores de edad durante un periodo de 17 años. Asimismo, pide que se le imponga una prohibición de comunicación y una orden de alejamiento a 500 metros de la menor durante un periodo de 17 años. También solicita que cumpla 7 años de libertad vigilada tras cumplir la pena privativa de libertad.

Por el delito de maltrato habitual, la Fiscalía interesa que se le imponga una pena de 2 años de prisión, además de la prohibición de tenencia y porte de armas durante un periodo de 4 años y tres meses. También pide por este delito una orden de prohibición de comunicación y de acercamiento a la víctima durante 5 años.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público también solicita que se condene al procesado al pago de una indemnización a la víctima, ya mayor de edad, de 30.000 euros por los daños morales causados.

Cuatro de cada diez víctimas de violencia sexual son menores

� El 39% de las víctimas que sufrieron algún tipo de delito sexual en las comarcas leridanas en 2023, último año disponible con datos, eran menores de edad. Así se desprende de las cifras de criminalidad del ministerio del Interior, que recogen las denuncias ante diferentes cuerpos policiales. En el año 2023, se registraron 98 victimizaciones de menores de edad por violencia sexual en la provincia, lo que supone un aumento del 30,6% respecto a 2022. Por edades, 55 de las víctimas tenían entre 0 y 13 años y 43, de los 14 a los 17 años. Del total, 23 habrían sufrido una violación. En 2023 se contabilizaron 251 victimizaciones por delitos contra la libertad sexual en las comarcas leridanas (de los que 98 eran menores), una cifra que aumentó un 33,5% respecto al ejercicio anterior.