Alcarràs obtiene dos edificios a cambio de ceder a Agrolleida caminos en Montagut

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alcarràs se convertirá en propietario de la antigua harinera y el viejo matadero de la localidad, dos edificios ahora en manos de la empresa Agrolleida. Por su parte, esta firma vinculada al grupo agroalimentario Vall Companys obtendrá la propiedad de caminos de titularidad municipal en Montagut. El consistorio anunció ayer un principio de acuerdo entre ambas partes para llevar a cabo una permuta de inmuebles.

La antigua harinera, con una superficie de 596 metros cuadrados, acoge en régimen de alquiler a la asociación excursionista l’Aspardenya y en ella se llevan a cabo actividades de escalada. En cuanto al antiguo matadero, de 179 metros cuadrados, deberá convertirse en la base de la segunda ambulancia medicalizada de Alcarràs. El valor patrimonial de estos dos inmuebles se estima en 146.000 euros, según el ayuntamiento.

Por otra parte, también hay un principio de acuerdo para que la empresa ceda terrenos al ayuntamiento para la construcción del nuevo instituto de Secundaria, a la espera de los planes del departamento de Educación. La firma valoró el “tono constructivo” de las conversaciones con el ayuntamiento.