Indignación porque maltratadas tengan que ir a declarar a Lleida

Publicado por Laia PedrósCARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La centralización en Lleida de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Cervera y Balaguer –lo que provocará que víctimas de machismo de Segarra, Urgell, Noguera y varias localidades del Pla tengan que acudir a la capital del Segrià para ratificar sus denuncias– ha indignado a instituciones y a entidades, que se suman al rechazo mostrado por el Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que se opone rotundamente al considerar que contraviene el principio de proximidad y revictimizará tanto a las maltratadas como a sus hijos, como avanzó SEGRE ayer.

En este sentido, la portavoz de las asociaciones de mujeres de Tàrrega y El Talladell, Mariona Solé, destacó que “se trata de una medida totalmente inadecuada y estamos en contra de esta decisión”. Solé dijo que “en lugar de cerrar los juzgados de Cervera y Balaguer, tendrían que reforzarlos, y si quieren ampliar el de Lleida, perfecto, pero es importante mantener la descentralización y favorecerla”. Según Solé, “es mejor que puedan ir a un juzgado más cercano para poder declarar más tranquilamente y con una mayor seguridad”.

Por su parte, la concejalía de Igualtat de Cervera también expresó su “disconformidad”. “No se ha tenido en cuenta a las mujeres que viven en zonas rurales”, asegura, y considera que ir hasta Lleida puede suponer un inconveniente logístico, económico y emocional en un momento tan delicado para las víctimas. La medida “dificulta su acceso a la justicia” y cree que puede afectar a su confianza en el sistema judicial.

Fuentes cercanas a Junts explicaron que estudian presentar una moción para debatirla en los plenos de ayuntamientos y otras instituciones.