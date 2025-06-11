Justicia dice que las víctimas de violencia machista de los partidos judiciales de Balaguer y Cervera declararán en línea

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La directora territorial de Justicia y Calidad Democrática en Lleida, Anna Miranda, ha defendido la creación de un segundo juzgado de Violencia sobre la Mujer (VIDO) en Lleida, que asumirá los partidos judiciales de Balaguer y Cervera. Considera que la segunda plaza, que está previsto que entre en funcionamiento durante el último trimestre del año, cumple los dos objetivos de "profesionalización y proximidad". Sobre este último, ha explicado que las víctimas de los partidos de Balaguer y Cervera podrán declarar a través de videoconferencia desde sus respectivos juzgados y sólo lo tendrán que hacer a Lleida si el juez así lo pide. Afirman, pues, que el nuevo juzgado no incumple el principio de proximidad como así han denunciado abogados leridanos.

"La previsión es que se hagan videoconferencias desde Balaguer y Cervera, que está donde se hacen las declaraciones judiciales," ha explicado Miranda, que ha añadido que en los casos que las víctimas se tengan que desplazar a Lleida, el Departamento abonará el transporte. "Crecemos que es mejor que se haga en el lugar donde se produce el hecho para causar los mínimos trastornos a las víctimas", ha explicado la directora de Justicia a Lleida.

Con respecto al objetivo de "profesionalización", Miranda ha defendido el papel de los juzgados VIDO "porque ayuda a profesionalizar jueces y permite unificar criterios". "Con el tiempo se verá que ha sido una buena solución", ha expresado en referencia a la creación del segundo juzgado VIDO a Lleida.

Miranda lo ha dicho en Lleida después de asistir a la Mesa Institucional del Circuito Territorial de abordaje de violencia machista de Lleida, el máximo órgano de representación y decisión en la lucha contra la violencia machista que tiene como objetivo mejorar la respuesta a las mujeres que atraviesan estas situaciones y a sus niños, y la optimización de recursos.

La mesa está integrada por la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Lleida, la subdelegación del gobierno español, los consells de Ponent, el Ayuntamiento de Lleida, la Universitat de Lleida, la Fiscalía y la Audiencia de Lleida, el Col·legi d'Advocats de Lleida, el Col·legi de Periodistes de la demarcación, los Mossos d'Esquadra, la división de Lleida del Institut de Medicina Legal y varias entidades de mujeres y otros que trabajan en este ámbito.