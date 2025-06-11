El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en cuatro comarcas leridanas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) ha emitido este miércoles un aviso por tiempo violento que puede afectar a cuatro comarcas del llano de Lleida esta tarde. La alerta meteorológica, con un grado de peligro máximo de 3 sobre 6, está previsto que esté vigente hasta las 7 de la tarde.

Según informa el Meteocat a través de sus avisos por situaciones meteorológicas de peligro (SMP), las comarcas leridanas del Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell y Urgell podrían experimentar fenómenos meteorológicos adversos como granizadas con diámetro superior a los 2 centímetros, rachas de viento que podrían superar los 25 metros por segundo (equivalente a 90 km/h), así como chasquidos y potenciales tornados o mangueras.