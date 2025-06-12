Aitona contrata 3 dinamizadores para la campaña de la fruta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha contratado a tres trabajadores durante seis meses para reforzar los servicios municipales durante la campaña de la fruta con el objetivo de facilitar la acogida de la población flotante, que aumenta de manera notable en estas fechas. Las contrataciones se han formalizado gracias a una ayuda económica de 49.596 euros del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Por su parte, la delegada de la Generalitat en Ponent, Núria Gil, se reunio ayer con un grupo de dinamizadores de la campaña.