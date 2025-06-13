Pinyana estudia ampliar en 300 ha la superficie regable

La asamblea de regantes de Pinyana autorizó ayer al sindicato, principal órgano de gobierno, a negociar con un centenar de propietarios de fincas de la partida de la Plana del Bisbe, en Lleida, su entrada en la zona regable. Se trata de un proyecto que engloba unas 300 hectáreas de superficie, que se sumarían al riego actual, de alrededor de 13.500 hectáreas.

El presidente de los regantes, Ramon Piqué, explicó ayer tras la asamblea que la zona de ampliación se sumaría al sector 4 de Pinyana y que actualmente los cultivos riegan de aguas perdidas, sin garantía de suministro. Pinyana está actualmente en proceso de modernización de la red de riego, el primer sector (3) está en obras y estará listo previsiblemente en junio de 2026, lo que implicará una gran optimización en el uso del agua al ganar precisión al aplicarla a través de nuevas tecnologías. Esto redundará en una merma de caudales sobrantes, lo que genera a la vez un interés en proyectos para asegurar las dotaciones de agua a futuro. Piqué señaló que este proyecto requerirá una autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.