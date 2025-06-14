Operativo en Tàrrega contra multirreincidentes

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Tàrrega llevaron a cabo ayer por la tarde un operativo en la capital del Urgell en el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia, impulsado por la policía catalana por todo el país. El amplio dispositivo generó mucha expectación. Los agentes hicieron identificaciones en al menos un bar situado en la céntrica calle Sant Pelegrí y con la ayuda de perros también registraron al menos un vehículo. Para llevar a cabo el operativo con seguridad cortaron tramos de algunas calles. Según testigos, el operativo empezó sobre las 19.00 horas.

Cabe recordar que hace un mes, los Mossos y la Guardia Urbana de Lleida hicieron también un operativo Kanpai que se saldó con 3 detenidos y 339 identificados con 1.600 antecedentes en diferentes zonas de Lleida ciudad como el Eix y el Centro Histórico.