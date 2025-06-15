El restaurante escuela de Meià tendrá diez alumnos

Una decena de alumnos participarán a partir del próximo septiembre en la Formación Profesional Ocupacional Dual que ofrece la fundación La Coma de Meià, liderada por el chef Sergi de Meià, que combina formación y práctica laboral para ayudar a personas con riesgo de exclusión social o desempleados de larga duración a reincorporarse al mercado laboral a través de la cocina. La Fundació estrenó ayer el restaurante-escuela en Vilanova de Meià con una jornada de puertas abiertas y dio a conocer las instalaciones del nuevo espacio gastronómico que fomenta la cocina tradicional y de proximidad. El chef Sergi de Meià apuntó que el objetivo es llegar a formar a una docena de personas de distintas edades y que el restaurante escuela se convierta en un espacio de producción y transformación de productos ecológicos. “Los participantes se formarán mientras adquieren experiencia real y lo que cocinarán se servirá en el restaurante”, dijo. Ahora ya hay dos personas procedentes de la Fundación Ilersis que también colaboran con el festival Perifèria Cultural. El restaurante-escuela abrirá ya los miércoles al mediodía y los jueves, viernes y sábados ofrecerá cenas.