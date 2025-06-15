Un carril cortado en la A-2 por un choque entre dos camiones en Tàrrega

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Una colisión entre dos camiones ayer de madrugada obligó a cortar un carril de la A-2 en Tàrrega. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 2.00 horas por un choque entre dos vehículos pesados, que quedaron en un lateral. Se activó el protocolo para traspasar el combustible de los camiones.a. Uno de los conductores resultó herido leve. En Castellnou de Seana, tres personas resultaron heridas en una colisión en la N-II.