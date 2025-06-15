Una anciana, atacada por tres perros tras estar horas sola

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tamarit de Llitera investiga a dos personas como supuestas autoras de un delito de lesiones por imprudencia después de que la madre y abuela de estas, una mujer de edad avanzada, fuera hallada en su casa atacada por tres perros tras pasar horas sola. Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de junio, cuando a través del 112 se tuvo conocimiento de que una anciana con movilidad reducida y discapacidad cognitiva había sido agredida por los tres perros con los que convivía mientras se encontraba varias horas sola dentro de su domicilio en una localidad de la comarca de la Llitera.

Los agentes observaron que el interior de la vivienda estaba en condiciones insalubres y los servicios médicos atendieron a la víctima con heridas graves por mordeduras de los perros. La mujer también presentaba un aspecto muy descuidado y evidente falta de higiene. Fue evacuada al Hospital Comarcal de Barbastro. Entretanto, el pasado 10 de junio, agentes del Puesto de Tamarit procedieron a investigar a la hija y nieta de la anciana, de 65 y 31 años de edad, y que vivían con ella, como supuestas autoras de un delito de lesiones por imprudencia.

Los servicios sociales asumen la tutela y el cuidado de la víctima

Los servicios sociales del Gobierno de Aragón se han hecho cargo de la tutela y del cuidado de la víctima. Por su parte, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Monzón y veterinarios del Servicio Provincial del Gobierno de Aragón hicieron inspección de los tres perros, comprobando que no estaban dados de alta en el Registro de Animales de Compañía de Aragón y carecían de las correspondientes vacunas obligatorias. Asimismo, no disponían de las medidas de seguridad adecuadas para evitar agresiones entre los animales y contra las personas, por lo que los agentes iniciaron varios expedientes por las infracciones administrativas correspondientes. Las diligencias están en el Juzgado de Instrucción 2 de Monzón.