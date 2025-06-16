Descubren música antigua del monasterio de Vallbona en un taller

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

En el marco de la Semana Internacional de los Archivos, el Archivo Comarcal del Urgell organizó sábado un taller de música antigua con documentos del monasterio de Vallbona de les Monges. Tuvo lugar en la iglesia de Sant Antoni de Tàrrega y contó con la asistencia de nueve personas. Fue a cargo de Marga Mingote, doctora en Musicología y Patrimonio Artístico y Musical, que explicó que trabajaron un par de partituras. La primera fue los gozos a la Madre de Déu del Claustre de la Festa de la Viruela y la segunda una antífona procesional de la Fiesta de la Candelera que se celebra en el claustro. Esta antífona está recogida en uno gradual, un libro litúrgico del siglo XIV, manuscrito musical que se conserva en el archivo del monasterio de Vallbona de les Monges y que ha sido objeto de estudio de la tesis de Mingote.

El taller estuvo distribuido en dos partes. En una primera parte se explicó la estructura de las piezas y en qué espacio del monasterio se interpretan y en la segunda se procedió a estudiarlas y cantarlas.