El Vedruna gana el Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat

Ganadores y finalistas con docentes y miembros de las entidades. - VEDRUNA TÀRREGA

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Dos proyectos de alumnos de Bachillerato del Vedruna Tàrrega ganaron y quedaron finalistas, respectivamente, en la cuarta edición del Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat organizado por la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). El trabajo ganador fue Oh!mylot. Un Nadal solidari, de Eloi Perelló, Marçal Cabestany y Daniela Abraham, y la entidad escogida fue la Associació Alba. Se trata del proyecto de lotes de Navidad con productos elaborados por entidades sociales como Alba, L’Olivera y Casa Dalmases.

El trabajo finalista fue Emma, malalties sense resposta, de Eloi Vila, Èric Enríquez y Nora González, y la entidad escogida fue la Associació Emma, dedicada a la investigación de las enfermedades raras.

El alumnado tenía que hacer reportajes poniendo en valor valores que ayudan a una convivencia igualitaria entre las personas y colectivos de diferente índole. La particularidad del galardón fue que una parte del premio la recibe el alumnado ganador mientras que la otra se entrega en forma de cheque regalo a la entidad seleccionada.

La entrega de premios tuvo lugar el 30 de mayo.