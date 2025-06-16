Gran despliegue para buscar a un hombre de 81 años que se perdió en Alcarràs y que apareció en Terrassa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencias montaron este domingo un dispositivo de búsqueda tras recibir el aviso de un hombre de avanzada edad que había sido visto por última vez durante la mañana en Alcarràs. Finalmente, fue encontrado sano y salvo a media tarde en Terrassa, lugar donde residiría. Según informaron fuentes cercanas al caso, el hombre, de 81 años, había llegado el sábado a este municipio del Segrià para asistir a una boda, pero ayer por la mañana se le perdió la pista y se decidió dar el aviso de su desaparición a los servicios de emergencias.

Durante gran parte de la tarde, los Bombers organizaron un dispositivo para encontrarlo que, en un primer momento, aglutinó al menos diez dotaciones del cuerpo. No fue hasta la media tarde, sobre las 18.30 horas, cuando el hombre fue localizado con vida y sano y salvo en Terrassa, lugar donde tendría su domicilio.

Parece ser que el hombre padecería de un principio de demencia, señalaron las fuentes. Los Mossos d’Esquadra investigaban ayer cómo llegó hasta el municipio del Vallès Occidental.