SEGRE

Setenta negocios, en la campaña Compra i Descobreix Catalunya

El ayuntamiento contribuye así a fomentar el comercio local. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El ayuntamiento contribuye así a fomentar el comercio local. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El ayuntamiento de Tàrrega se ha adherido un año más a la campaña Compra i Descobreix Catalunya que fomenta el comercio de proximidad y este 2025 celebra su 15 aniversario con el nuevo lema comprar local té premi especial y la unión de 24 municipios. En la capital del Urgell participan más de 70 establecimientos, que durante este mes de junio regalan boletos entre sus clientes para entrar en el sorteo de diferentes premios, que se hará el día 7 de julio.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking