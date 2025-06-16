Setenta negocios, en la campaña Compra i Descobreix Catalunya

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega se ha adherido un año más a la campaña Compra i Descobreix Catalunya que fomenta el comercio de proximidad y este 2025 celebra su 15 aniversario con el nuevo lema comprar local té premi especial y la unión de 24 municipios. En la capital del Urgell participan más de 70 establecimientos, que durante este mes de junio regalan boletos entre sus clientes para entrar en el sorteo de diferentes premios, que se hará el día 7 de julio.