Huesca suprime las ayudas al museo que custodia los bienes de la Franja

Imagen del traslado de una remesa de obras de arte de Lleida a Barbastro en 2021. - SEGRE

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los bienes de la Franja, las 111 obras de arte sacro originarias de las parroquias del Baix Cinca, la Llitera y la Ribagorça segregadas del obispado de Lleida entre 1995 y 1998 y que la diócesis de Lleida entregó a la del Aragón oriental en cuatro remesas en 2021, viven tras su regreso al oriente oscense en un limbo caleidoscópico que combina, entre otras, perspectivas de preeminencia identitaria y de apatía material o práctica: más de medio centenar de piezas siguen sin ser expuestas al público y su conservación ha dejado de ser prioritaria para algunas instituciones.

La diputación de Huesca ha decidido retirar la aportación de 40.000 euros que anualmente dirigía al Museo Diocesano de Barbastro, donde se custodian esas piezas. El corte de la financiación comenzó en 2023, el año en el que el PP se hizo con el control de la institución que desde 1999 había gestionado el PSOE.

Desde poco después de que el museo abriera sus puertas en 2010, la Diputación venía realizando una aportación de 40.000 euros cada año al museo, ya fuera como una ayuda previamente consignada en los presupuestos de la institución o avanzado el ejercicio, mediante una ayuda nominal que se tramitaba mediante una modificación presupuestaria.

Sin embargo, la ayuda no fue incluida primero por el equipo de gobierno saliente del PSOE en los presupuestos de 2023 ni después el entrante del PP la materializó vía ayuda nominativa. La misma situación se repitió en el ejercicio de 2024, entonces ya con el equipo de Isaac Claver asentado en la institución, y lleva camino de hacerlo en 2025, puesto que tampoco figura en las previsiones de gasto.

Esta ayuda fue objeto de debate en el último pleno, en el que el grupo del PSOE propuso al del PP incluir su recuperación en una moción de los conservadores sobre los frescos de la sala capitular de Sijena.

“No tienen ninguna intención de colaborar con el obispado de Barbastro-Monzón en esta cuestión”, señaló la diputada socialista Gema Betorz. “Pedimos recuperar los 40.000 euros para financiar la conservación del museo, pero lo rechazaron”, añadió.

Fuentes del equipo de gobierno, por su parte, confirmaron que “la subvención de 40.000 euros anuales para gasto corriente del Museo Diocesano de Barbastro se ha dejado de dar”, aunque anotaron que “ahora, la colaboración de la Diputación de Huesca con los obispados” de la provincia (Barbastro-Monzón, Huesca y Jaca” se realiza con el Plan de Patrimonio Rural, en el que la diputación aporta 100.000 a cada diócesis, el Gobierno de Aragón otros 60.000 y cada sede pone 100.000 más.

A esos dos aspectos, el económico y el museístico, se les suma otra novedad de calado sobre la gestión de esas obras. El PP, formación que gobierna en Aragón, no está por seguir las indicaciones del Vaticano sobre su destino: hace unos días rechazó en el Senado una propuesta del PSOE para “promover que (...) aquellos municipios que así lo deseen puedan acoger la exposición de las piezas, garantizando su preservacion y seguridad, y permitiendo así su disfrute por parte de la ciudadanía”.

La propuesta planteaba también “reconocer y agradecer” tanto al fallecido obispo Josep Messeguer como a los “responsables de patrimonio de los obispados aragoneses” su “implicación en el ciudado y mantenimiento de las piezas vinculadas a sus diócesis”.