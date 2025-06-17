Òmnium de la Segarra renuncia a llevar la flama del Canigó a Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Òmnium Cultural Segarra-Urgell no participará este año en la llegada de la flama del Canigó en Cervera la noche de Sant Joan. Así lo ha decidido la junta directiva territorial, tras constatar “incidentes y malentendidos” con el gobierno de la Paeria en las dos últimas ediciones. En un comunicado, la entidad afirma que, en 2023, los miembros del gobierno no leyeron el manifiesto de Òmnium y que, en 2024, el alcalde, Jan Pomés (PSC), declaró que “leía el manifiesto bajo la amenaza de los miembros de Òmnium”. Por todo ello, la asociación ha decidido no participar para “no ser cómplices de la pérdida del espíritu de fiesta y reivindicación que tiene, para nosotros, la flama del Canigó”.

La entidad ha enviado a sus socios un documento en que detalla que Òmnium Cultural es el coordinador de la llegada de la flama y de actos de celebración de la Diada. Detalla que sí que colaborará en los actos de Tàrrega, Guissona, Bellpuig, Agramunt y otras localidades de la Segarra y el Urgell donde “siempre se ha contado con la colaboración de los ayuntamientos”.

Por su parte, Pomés aseguró que, aunque la sección territorial de Òmnium de la Segarra-Urgell no participe este año, la Paeria organizará la llegada de la flama del Canigó. Aseguró que contará con la colaboración de Òmnim a nivel catalán y de la Penya Ciclista de Cervera.

En 2023 el alcalde leyó un manifiesto de la Paeria dedicado a Cervera y la Segarra, y el exalcalde Joan Santacana (ERC) leyó el de Òmnium. Según Pomés, el primer año desconocía que tradicionalmente se leía el texto de la entidad, pero matizó que “no siempre ha sido así”.

Pomés añadió que, en 2024, la Paeria leyó el manifiesto de Òmnium porque así lo había consensuado el equipo de gobierno de PSC y Junts, y no por “amenazas” de la entidad de no hacer llegar la flama. De hecho, también este año prevén leer el manifiesto de la asociación. “Hemos intentado contar con su colaboración, pero no pudo ser”, dijo el alcalde, que deja “la puerta abierta” a que participen de nuevo. Pomés no dio importancia a esta cuestión, al considerar que sí que colabora con Òmnium y lamentó que se quiera “usar esto políticamente”.