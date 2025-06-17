Un joven de 20 años de Sant Joan Despí muere al caer cuando instalaba placas solares en Les Borges Blanques

Agentes de los Mossos ayer por la mañana en la empresa donde se produjo el siniestro laboral mortal. - MAGDALENA ALTISENT

Un operario de 20 años falleció ayer por la mañana al caer de unos 20 metros de altura cuando instalaba placas solares en una empresa en Les Borges Blanques. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 9.37 horas cuando, por causas que se están investigando, un operario se precipitó al vacío en las instalaciones de Prefabricats Pujol, en el polígono industrial Els Castellots, en la partida Pedreres de la capital de Les Garrigues.

El trabajador sufrió heridas de mucha gravedad. Al lugar de los hechos se trasladaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de los Mossos d'Esquadra, los Bomberos de la Generalitat y ambulancias y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM). Los servicios de emergencias auxiliaron al herido pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los Mossos d”Esquadra se hicieron cargo de las diligencias y pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida y del departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

Por su parte, Pujol emitió un comunicado en el que explicó que la la víctima era un trabajador de Imartec, empresa externa subcontratada para la instalación de placas solares fotovoltaicas. Desde Pujol lamentaron profundamente el suceso y trasladaron sus condolencias a la familia y compañeros de la víctima.

En lo que llevamos de año se han producido varios accidentes laborales mortales en la demarcación. El anterior tuvo lugar el día 2 de junio cuando un vecino de Cervera de 62 años falleció al electrocutarse mientras hacía tareas de mantenimiento en una línea de media tensión en Rufea, en Lleida.

El primer siniestro mortal de 2025 se registró el 13 de enero en Vallfogona cuando un operario, de 52 años de Balaguer, perdió la vida en una empresa de prefabricados. Dos semanas después, un vecino de Lleida de 41 años murió al sufrir una descarga eléctrica en Alpicat. En febrero, el día 11, un joven de 19 años de Rosselló falleció en la empresa familiar.

Por otro lado, un operario resultó herido ayer en una granja de La Molsosa, en el Solsonès.