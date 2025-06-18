Visto bueno de Urbanismo a la planta de biogás de La Sentiu, pero deberá ratificarla la comisión de Territorio

La comisión de Urbanismo de Lleida ha dado esta mañana la aprobación provisional a la gran planta de biogás que el grupo danés CIP promueve en La Sentiu de Sió. Sin embargo, el trámite urbanístico todavía no está completo, ya que queda pendiente de un paso más: deberá someterse a la ratificación de la comisión de Territorio de Catalunya, según han confirmado fuentes de la Generalitat. La próxima sesión de este organismo de planificación territorial todavía no se ha convocado.

Mientras la comisión se reunía en la delegación de la Generalitat en Lleida, medio centenar de personas se manifestaron en el exterior contra la planta de biogás de La Sentiu. Convocados por la plataforma Pobles Vius, contraria al proyecto, cortaron durante cerca de media hora la avenida Catalunya, lo que obligó a interrumpir también el tráfico en parte de la Rambla d'Aragó y de la calle Lluís Companys.

La planta de biogás prevista en La Sentiu será la mayor prevista en el sur de Europa, y los contrarios temen que suponga la importación de residuos de zonas remotas, emisiones a la atmósfera y un aumento del tráfico pesado. Asimismo, consideran que incumple la normativa sobre distancias mínimas: afirman que hay una granja situada a menos de 500 metros respecto al lugar donde está previsto construir el complejo. Por su parte, el promotor asegura que el 80% de los residuos que recibirá la planta para producir biogás procederá de más de 300 granjas en un radio de 15 kilómetros y que esto supondrá un aumento de solo un 1% en el tráfico de camiones.