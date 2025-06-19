Lleida espera repetir este verano los 580.000 turistas de los últimos años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El sector turístico de Lleida espera superar los 580.000 visitantes a lo largo del verano, una cifra que supondría revalidar la afluencia de los dos últimos años. Esta es la previsión del Patronato de Turismo de la Diputación, que calcula que los turistas sumarán más de un millón y medio de pernoctaciones, como en las campañas estivales de 2023 y 2024. La provincia se reivindica como una destinación turística al margen de la masificación y se marca como objetivo alargar la temporada, desde Sant Joan hasta mediados de julio y desde finales de agosto hasta el 12 de octubre.

El vicepresidente del Patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, apuntó que los resultados del sector en los primeros cuatro meses del año refuerzan las buenas expectativas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles, cámpings, casas rurales y apartamentos turísticos han recibido en este periodo 433.244 turistas, un 3 por ciento más que el año pasado. Las pernoctaciones ascienden a algo más de un millón, cerca de un 1 por ciento más que el primer cuatrimestre de 2024. Juan Antonio Serrano destacó el carácter “sostenible” del turismo de Lleida, al no haber crecido de forma “descontrolada”.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida, Ramon Solsona, destacó que la campaña de verano en las comarcas leridanas será positiva y recalcó la necesidad de desestacionalización. Apuntó que la situación ideal para los hosteleros sería conseguir una temporada más o menos estable de entre 9 y 10 meses al año.

Las mejores reservas de agua

El presidente de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, destacó que las reservas de agua son las mejores en los últimos veinte años y que esperan superar los 800.000 servicios que ofrecieron el año pasado. Josep Lluís Farrero, representante de la Federació de Turisme Rural de Lleida, apuntó que estos alojamientos esperan una ocupación de entre el 70% y el 75% durante el puente de Sant Joan y que las previsiones son buenas para el conjunto del verano.

n El pleno del Parlament ratificó ayer el decreto ley que aplaza la subida de la tasa turística al menos hasta octubre, cuando está previsto que la Cámara catalana la tramite como proyecto de ley. Se convalidó con los votos a favor del PSC, ERC y los Comuns, mientras que el resto de formaciones votaron en contra.

Este aplazamiento es el segundo que el Govern aprueba a través de un decreto ley. El primero decayó el pasado mes de mayo al no contar con la mayoría necesaria para convalidarlo. Los Comuns se abstuvieron, lo que dio lugar a una situación inesperada: el decreto ley que duplicaba el importe de la tasa se ratificó, pero no el que aplazaba su entrada en vigor hasta octubre, tal como quería el Govern. Pocos días después decretó un nuevo aplazamiento, que ha salido adelante gracias a un acuerdo del Govern con los Comuns que destina unos 60 millones de euros a políticas de vivienda.

Cabe recordar que la subida de la tasa turística de la Generalitat ha chocado con la oposición del sector en Lleida, que teme perder competitividad respecto a otras destinaciones cercanas de turismo de interior.