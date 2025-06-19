Torrefarrera se moviliza para recuperar la cuarta línea de ESO en el Institut Joan Solà

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El instituto Joan Solà de Torrefarrera ha sido escenario hoy de una concentración donde alumnos, profesores y representantes municipales han unido sus voces para exigir a la conselleria de Educación la recuperación de la cuarta línea de primero de ESO. Esta reivindicación surge tras conocerse la oferta final de plazas para el curso 2025-2026, publicada el pasado lunes, que mantiene las tres líneas actuales con 87 plazas disponibles, a pesar de que ya hay 96 alumnos inscritos para el próximo curso, sin contar posibles repetidores y nuevas incorporaciones por matrícula viva.

La situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad educativa del municipio leridano. Ester Llovera, directora del centro, ha manifestado su inquietud ante lo que considera una situación "insostenible": "Si seguimos la tendencia de los últimos años, el curso que viene podemos rondar el centenar de alumnos", ha señalado. Esto supondría superar ampliamente la ratio de 32 estudiantes por aula que implican las cifras actuales, comprometiendo gravemente la calidad educativa del centro. Por su parte, el profesorado ha expresado su malestar durante la protesta, advirtiendo que estas condiciones afectarán negativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El consistorio de Torrefarrera, presente también en la concentración, ha mostrado su respaldo incondicional a la reivindicación del instituto y ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno municipal para exigir formalmente la implementación de la cuarta línea de primero de ESO. Mientras tanto, desde la conselleria de Educación se mantienen firmes en su postura, reiterando que la oferta publicada el lunes tiene carácter definitivo.