Las solicitudes de protección internacional suben un 30% en Lleida

Las solicitudes de protección internacional aumentaron un 30% el año pasado en las comarcas leridanas. En total, según la memoria Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR), se registraron un total de 1.240 frente a las 952 de 2023. Asimismo, el organismo señala que según el Observatori Permanent de la Immigració, se concedieron un total de 340 autorizaciones temporales de residencia por protección internacional en Lleida. En 2023, se autorizaron 225. Catalunya registró en 2024 un récord de solicitudes de protección internacional con 17.448, siendo la tercera comunidad autónoma en número de peticiones por detrás de Madrid y Andalucía.

Por su parte, la CCAR exigió al Govern que “se actualicen los marcos reguladores de la protección internacional “ e iniciativas “propias” como corredores humanitarios y patrocinios, para acoger a refugiados. La entidad lamenta la creciente “criminalización” de los migrantes y refugiados en Catalunya así como las “deficiencias estructurales” en el sistema de asilo español.