Solsona instala 5 farolas solares en lugares hasta ahora sin alumbrado

El vecindario del barrio del Tossal y el Serrat d’en Mingo de Solsona ya disponen de luz en el camino peatonal que a menudo se utiliza como atajo para acercarse al centro. La brigada municipal ha instalado cinco farolas solares. Próximamente, el consistorio prevé colocar alumbrado del mismo tipo en la calle Santuario de Pinós, ya que se trata también de uno de los puntos oscuros de la localidad. Con esta actuación se da respuesta a una de las peticiones que los vecinos han hecho llegar al ayuntamiento a través de las visitas de los ediles a barrios. Las farolas solares permiten tener un alumbrado público en lugares donde no llega la red eléctrica, además de ser una apuesta por la eficiencia energética. Las farolas de la zona Torre Viladot han supuesto una inversión de 6.243 euros. Con anterioridad, el consistorio instaló estr tipo de farolas en el Camí de la Creu en 2022, y también en la avenida Sant Bartomeu, en un punto que se ha reforzado con tres nuevos puntos de luz a petición de los industriales de la zona.