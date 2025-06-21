Boí Taüll estrena una tirolina de 200 metros para impulsar el turismo de verano

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Tirarse por una tirolina es la nueva propuesta de que ofrece a partir de este sábado la estación de Boí Taüll. El equipamiento ha inaugurado la temporada de verano con esta novedad en el marco de la estrategia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de desestacionalizar la actividad de las diferentes estaciones de montaña más allá del invierno. La nueva infraestructura cuenta con 200 metros de longitud y es la antesala de otra tirolina, de 1 kilómetro, que se habilitará más adelante. La nueva actividad se suma a otras propuestas como rutas de senderismo y bicicleta, así como la apertura del telesilla Vaques a principios del mes de julio para facilitar el acceso de los turistas en el espacio natural.

Generar empleo e incentivar el turismo durante todos los días del año es el objetivo de FGC con respecto a las estaciones de montaña que gestiona como lo es Boí Taüll. "Queremos mejorar la oferta de actividades y la nueva tirolina pensamos que es un elemento atractivo pensada para el público familiar", ha dicho el presidente de FGC, Carles Ruiz.

En la misma línea se ha expresado la alcaldesa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, quien ha apuntado que desde el Ayuntamiento han colaborado en el arreglo del entorno a fin de que la salida y la llegada del lanzamiento sea "más amable". "Sumar esfuerzos hace que las cosas tengan éxito", ha concluido.

La nueva tirolina está ubicada en la base de la estación. Es de 200 metros y tiene doble carro de bajada para permitir descensos simultáneos. Corresponde al primer tramo que tiene que complementar otra tirolina de 1.000 metros prevista para el verano de 2026. Este primer tramo sale de la cota 2.053 y llega a la 2.036 con un desnivel de 17 metros.

Otras novedades de este año son la apertura del telesilla Vaques, el cual ofrece un trayecto de 20 minutos para dar acceso a los visitantes en un nuevo mirador situado en la cubre del Pic de la Pala de Ginebrell, a 2.310 metros, desde donde se podrán contemplar vistas panorámicas del entorno y sus picos, como los Besiberris o la Punta Alta de Comalesbienes, que superan los 3.000 metros de altitud, o l'Aneto. Asimismo, el equipamiento ha organizado sesiones de observación astronómica en colaboración con el Parc Nacional y el Parc Astronòmic del Montsec los días 1 y 16 de agosto.

Las nuevas actividades se complementan con la oportunidad de explorar el entorno natural con rutas guiadas de senderismo y bicicleta aptos para todos los niveles. También para los más pequeños, el equipamiento ha habilitado un circuito de motos eléctricas.

La estación de la Alta Ribagorça mantendrá sus puertas abiertas hasta el 31 de agosto.