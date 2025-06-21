Una avería corta la luz 15 horas en Montoliu de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los vecinos de Montoliu de Lleida pasaron quince horas sin suministro eléctrico entre las diez de la noche del jueves, cuando quedó interrumpido coincidiendo con la tormenta de granizo que descargó en el norte del Segrià, y la una del mediodía de ayer viernes, cuando quedó restablecido por completo.

La incidencia que generó el corte se produjo en la red de Distribuidora Eléctrica de Montoliu, la compañía municipal que gestiona el reparto de la energía a las viviendas y negocios de la localidad. El incidente provocó el disparo (corte) del suministro que Endesa sirve a la distribuidora local, cuyo Centro de Medida, el dispositivo que deriva el fluido hacia su red, fue aislado por la generadora para evitar daños en la suya. “Su avería arrastró a la nuestra”, indicaron fuentes de Endesa.

La avería afectó a las viviendas y a los establecimientos y servicios del casco urbano, mientras que las centrales fruteras de la localidad no se vieron afectadas por no suministrarse desde esa red. El colegio celebró sin luz el último día de curso.

“Llamamos a la compañía y nos dijo que iba a estar resuelto en una hora”, explicó el alcalde, Eduard Murgó.