Culmina la adecuación de la Casa de Cultura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha finalizado las obras de adecuación de la Casa de Cultura, equipamiento ubicado en la calle de Les Piques. El edificio ya acoge de nuevo al personal técnico de la concejalía de Cultura y, a partir de septiembre, se instalará el de Promoción Económica y Turismo, facilitando así una gestión más eficiente e integrando servicios municipales en un edificio histórico. En los últimos años, el área de Cultura ha estado ubicada en la plaza de Sant Antoni y la de Promoción Económica se encuentra en la planta baja del consistorio.

Los trabajos se han centrado en la sustitución de ventanas y balconeras por unas nuevas de madera; la instalación de dos bombas de calor para la climatización, y la actualización de la red eléctrica e informática. Los trabajos también han incluido la renovación de los baños y la mejora de la terraza. Estas actuaciones aseguran que el equipamiento pueda ofrecer un entorno adecuado para servicios administrativos y oficinas, además de preservar la estructura y el valor patrimonial del edificio.

La intervención ha costado 108.554,63 euros y ha ido a cargo de la empresa Tallers Vidal Amill, en una actuación que comenzó el pasado noviembre. El edificio tiene una superficie construida de 743 m² y cuenta con elementos arquitectónicos originales de 1748. Uno de los retos de la Casa de Cultura es mejorar su accesibilidad y, en este sentido, el ayuntamiento adquirió el inmueble contiguo con la idea de instalar la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a las plantas superiores a las personas con movilidad reducida. Se trata de la casa ubicada en la plaza Mayor número 6 y conocida popularmente como Ca l’Andreu, con una superficie construida de 1.202 metros cuadrados. El pasado mes de septiembre, el consistorio destinó 226.000 euros a la compra del inmueble aprovechando los ingresos provenientes de la liquidación de la Participación de Tributos al Estado (PTE) del ejercicio 2022. El edificio está ubicado en un punto estratégico y ofrece la posibilidad de centralizar, en un futuro, los servicios administrativos que ahora se encuentran dispersos en diferentes sedes, algunas de las cuales en régimen de alquiler. Ca l’Andreu está declarado como BCIL y es uno de los pocos edificios singulares que se conservan en Tàrrega de la época medieval y moderna.