Gelicios, la heladería artesana de Tàrrega que apuesta por la fruta de proximidad y sabores personalizados

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Gerard Gual y Xavier Robinat son dos emprendedores de Tàrrega que han creado Gelicios, una empresa de elaboración de helados artesanos con fruta natural y de proximidad. Gual y Robinat adquirieron un obrador de helados situado en la avenida Ondara de la capital del Urgell y han empezado a trabajar con su nombre hace aproximadamente dos meses tras formarse en elaboración de helados y recetas en España e Italia y recibir el traspaso de los antiguos dueños. Gual explicó que “la materia prima es natural y el proceso de elaboración es totalmente artesanal, hecho que hace que nuestros helados tengan menos aire y sean más densos y eso se nota en la cremosidad”. “Por ejemplo, por cada cubeta de 2,5 kilos de helado, utilizamos un kilo de fruta”, reveló Gual. En estos momentos ofrecen unos 35 sabores diferentes. Gelicios se diferencia porque “ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de personalizar en exclusiva sus helados, en este sentido ya hemos creado un helado de albahaca con jengibre y otro de gamba roja”, destacó Gual. También indicó que “cerramos el círculo, desde la fabricación, al almacenamiento y la distribución, para garantizar todo el control del proceso y, sobre todo, evitar que se rompa la cadena de frío”, apuntó. Entre los helados que tienen más salida están los sorbetes de fruta (mango, manzana o pera...) y de helados el acerolada, que lleva zanahoria, naranja, limón y lima, y el de tiramisú sin gluten y uno de queso con higos y almendras tostadas así como los que llevan un punto de alcohol. El sector de la restauración es su principal cliente. Su objetivo dentro de un año es ser un referente en Catalunya.