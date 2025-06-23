¿Qué era el humo que ayer inundó la ciudad de Lleida y que provocó muchos avisos de ciudadanos a Emergencias?JORDI ECHEVARRIA

Muchos vecinos de Lleida alertaron ayer de un fuerte olor de humo a la ciudad, que llegó a tapar el cielo. No había ningún fuego, si no que el humo del incendio forestal declarado ayer en la comarca de la Noguera llegó hasta Lleida ciudad. Eso provocó numerosos avisos de los ciudadanos a los servicios de Emergencias.

En redes muchos usuarios relataban que habría habido incendios en la Mitjana de Lleida, en torno a la prisión, al camino de la Mariola, o por zonas de Llívia o Cappont. No hay constancia de ningún incendio por estat zonas.

El fuego, originado en el municipio de Oliola, obligó a las autoridades a confinar el núcleo de Plandogau y varias masías aisladas de la zona mientras los equipos de extinción trabajaban para controlar las llamas.

El aviso del incendio se recibió a las 17.56 horas del domingo, en una jornada especialmente complicada para los servicios de emergencias a causa de varios fuegos de vegetación y tormentas. La principal hipótesis sobre el origen de las llamas apunta a una línea eléctrica de alta tensión.

Según el informe de los Agents Rurals, el fuego afectó aproximadamente a 140 hectáreas, de las cuales un 55% correspondían a zonas agrícolas y el 45% restante en áreas forestales. Les autoridades se vieron obligadas a cortar la carretera C-1412a entre Ponts y Vilanova de l'Aguda, así como la L-313 a su paso por Oliola.

Al momento del cierre de la edición, un total de 35 dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat seguían trabajando en las tareas de extinción, después de que las condiciones meteorológicas adversas hubieran obligado a retirar los medios aéreos.

El confinamiento de los vecinos de Plandogau ya se había levantado, aunque la situación seguía bajo vigilancia. Hay que destacar que este incendio se produjo mientras los equipos de extinción todavía trabajaban para extinguir otro fuego iniciado el sábado anterior a Granyena de Segarra.