Más de 70 avisos a los Bomberos en las comarcas de Lleida durante la verbena de Sant Joan

La verbena de Sant Joan de este año ha dejado un balance de 73 avisos gestionados por los Bomberos de la Generalitat en las comarcas de Lleida entre la medianoche y las 2 de la madrugada. La mayor parte de los servicios han sido provocados por incendios de vegetación y fuegos diversos, aunque también se han registrado algunos otros incidentes.

El Segrià ha sido la comarca con más actividad, con un total de 14 avisos: 3 por incendios de vegetación, 2 por incendios diversos y 9 de otros servicios. El Pla d'Urgell ha sumado 2 avisos por incendios diversos, mientras que al Urgell ha habido 2 servicios: uno por incendio de vegetación y otro por fuego diverso.

En la Noguera se han registrado 2 avisos por incendios de vegetación, y en la comarca de la Segarra un total de 3 avisos de vegetación. En más, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà han contabilizado 3 y 2 avisos respectivamente, principalmente por incendios.

Hay que destacar que, a pesar del elevado número de avisos, no se han reportado incidentes graves ni víctimas. Los Bomberos han movilizado dispositivos preventivos y de asistencia técnica para garantizar la seguridad por todo el territorio.

A pesar del número de actuaciones, los Bomberos han destacado que no ha habido incidentes graves ni víctimas personales. El dispositivo preventivo desplegado en el territorio ha permitido una respuesta rápida ante las emergencias.

La verbena, como es habitual, ha sido una de las noches con más actividad del año por los servicios de emergencia.