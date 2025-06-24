Cinco empresas optan a construir Inefc Pirineus

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El proceso de licitación de las obras para construir el nuevo centro universitario de INEFC Pirineus encara la recta final y deberá concluir en las próximas semanas. El plazo para presentar ofertas acabó hace ya algunas semanas y el comité técnico está ahora en el proceso de apertura de los sobres. El alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera, explicó que optan a hacerse con la construcción del equipamiento educativo cinco empresas, todas ellas de fuera de la comarca.

Las obras, que empezarán este mismo año, previsiblemente “entre finales de verano o inicio de otoño”, según el ayuntamiento, se alargarán 18 meses, por lo que los alumnos deberán estrenar las instalaciones durante el curso 2026-27. El presupuesto de este nuevo equipamiento, que permitirá a los alumnos abandonar las instalaciones provisionales del edificio cultural Les Monges, asciende a 11.621.451 euros (con impuestos).

El ayuntamiento cuenta para las obras con una subvención de 4 millones de euros de la Generalitat, que el Govern otorgará en dos anualidades. La primera, este mismo año, será de 1,2 millones de euros, y la segunda, con los 2,8 millones restantes, en el siguiente. El resto de la inversión para construir el nuevo edificio, que acogerá el grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE) va a cargo de la Diputación, que aportará otros 4 millones de euros. Los 3,6 millones restantes irán a cargo del ayuntamiento. El incremento de los precios de la construcción ha encarecido el proyecto en más de dos millones de euros, que asumirá el ayuntamiento con la ayuda de un préstamo, según indicó el alcalde. En septiembre arrancó la cuarta promoción con más de 170 alumnos. La nueva sede doblará el número de plazas, que ahora es de 40 por curso.

Edificio sostenible

El proyecto ha sido redactado por el equipo Cerouno + OP Team Arquitectura y estará ubicado en una parcela de la Horta del Valira próxima a la escuela Mn. Albert Vives. Las obras afectarán a parte de la zona destinada ahora a estacionamientos de vehículos. El proyecto destaca que se trata de una propuesta “sostenible e integrada con el entorno”, con un amplio espacio de acceso y una plaza de más de 500 m2. El ‘skyline’ estará inspirado en el perfil de la sierra del Cadí.