El precio de los alquileres en Lleida alcanza máximos históricos en todas las comarcas

Los precios del alquiler de viviendas en las comarcas de Lleida alcanzaron máximos históricos en 2024, con una media de 502,90 euros al mes, un 6,4% más que el mismo período de 2023. Este incremento no solo supera el pico de la crisis inmobiliaria de 2008, que fue de 441,56 euros al mes, sino que revela un incremento constante durante la última década, en sintonía con la tendencia catalana, donde el precio del alquiler ha pasado de 552,07 euros en 2005 a los 844,13 euros en 2024. Así se desprende de los últimos datos del Institut Català del Sol (Incàsol), basados en las fianzas depositadas en este organismo de la Generalitat.

Aran lidera el ranking de la demarcación del precio medio de 680,47 euros mensuales, un incremento significativo respecto a los 582,72 de 2008 y los 427,87 euros de 2005. También el Alt Urgell registra valores superiores a la media provincial, con 565 euros. Estas cifras reflejan el gran interés turístico y la presión sobre la vivienda en las comarcas de montaña. No obstante, el Segrià, en las comarcas del llano, alcanza los 546 euros al mes, más del 40% de la renta familiar.

Aun así, otras comarcas de Ponent siguen por debajo de la mínima provincial. Les Garrigues, con 426 euros al mes o el Solsonès con 430,21 euros, mantienen precios más moderados, pese a experimentar también un incremento en los últimos años. Otras como el Pla d’Urgell 469,47 euros han superado los valores máximos del 2008. También el Pallars Jussà con 419 euros y la Noguera con 424 euros. Este incremento generalizado del precio del alquiler responde a múltiples factores, como la presión turística, la falta de oferta de vivienda asequible y el encarecimiento general del coste de la vida. Todo ello dificulta a muchas familias el acceso a una vivienda de alquiler asequible.

En la Alta Ribagorça y concretamente en El Pont de Suert, existe una disparidad entre la oferta real y la vivienda vacía. Registra elevados precios de alquiler, con 420 euros al mes y, al mismo tiempo, hay alrededor de 140 viviendas vacías sin salida al mercado, tras la declaración como zona tensionada. Para hacer frente a esta situación, el consistorio planteará en el próximo pleno aprobar una bonificación del 50 % del IBI para los inmuebles que se inscriban en la bolsa de alquiler comarcal. La alcaldesa, Iolanda Ferran, explicó que actualmente “solo hay 25 viviendas registradas en la bolsa, y 23 están en El Pont de Suert”, dijo.

Diferencias del precio del alquiler por comarcas

Aran lidera el precio del alquiler medio con 680,47 euros, el más elevado de la provincia, seguida del Alt Urgell con 565 euros, y el Segrià en el llano, con 546,03 euros al mes.

Más de 2.900 viviendas vacías en la demarcación

El mercado de vivienda de alquiler en Lleida está tensionado con precios nunca vistos que suponen un esfuerzo económico elevado para los inquilinos, especialmente en zonas rurales y destinaciones turísticas. Existen más de 2.900 viviendas vacías, lo que evidencia un desajuste entre la falta de oferta y el parque de viviendas existente.

Nuevos contratos firmados en 2024

En el primer trimestre de 2024 se firmaron en Lleida 1.660 contratos de alquiler, un incremento del 3,8% respecto a 2023. En Aran bajan los contratos, mientras que el Pallars Sobirà y el Alt Urgell sufren fuertes incrementos.

Medidas municipales para movilizar viviendas

Cada vez más municipios leridanos optan por medidas como la bonificación del IBI para movilizar el parque de viviendas de alquiler, facilitando el acceso y equilibrar la oferta y la demanda.