En un solo día se han quemado más hectáreas que en todo el año 2024

El año pasado se produjeron 41 incendios de vegetación en las comarcas de Lleida que calcinaron 425,17 hectáreas, de las que 184,54 eran de terreno forestal y 240,63 de terreno agrícola y urbano, según los datos de los Agentes Rurales. Una situación que contrasta con la de este año, ya que solo el incendio de Granyena de Segarra ha arrasado más hectáreas que todas las quemadas el ejercicio anterior. El fuego del sábado ha quemado finalmente 494,36 hectáreas (344,25 eran agrícolas, 148,03 forestales y 2,09 terreno urbano). A estas hay que sumar las alrededor de 190 hectáreas del fuego de Plandogau, en Oliola (la Noguera), y del Pinell del Solsonès. Además, el viernes hubo otros en Plans de Sió, Oliola y Agramunt. Es decir unas 700 hectáreas en apenas tres días.

Ha sido un fin de semana muy complejo que ha obligado a movilizar a centenares de efectivos de los Bomberos de la Generalitat, Agentes Rurales y Mossos d’Esquadra, especialmente el sábado por la tarde en el fuego de la Segarra, que obligó a confinar durante horas municipios como Cervera y a cortar vías como la A-2.

En cambio, la jornada de ayer fue mucho más calmada, con algún fuego de escasa extensión como en Alfarràs. A primera hora de la mañana se dieron por controlados los fuegos de Granyena, Plandogau y Pinell tras una madrugada sin sobresaltos ayudados por la tormenta que hubo el domingo por la tarde. Los Bomberos fueron retirando ayer dotaciones. Así, por ejemplo, al mediodía quedaban 21, seis y cinco dotaciones, respectivamente. Esta tregua ha dado un respiro a los equipos de extinción que, sin embargo, no bajan la guardia porque el elevado riesgo se mantendrá estos días. De hecho, para hoy está previsto que se vuelvan a alcanzar los 40 grados en Ponent.

Cabe recordar que hasta el 31 de mayo se habían producido nueve incendios que afectaron 0,71 hectáreas, una cifra muy por debajo de la media de los últimos 15 años, según explicaron los Rurales durante la presentación de la campaña.