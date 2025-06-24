El futuro CAP de Bellpuig ya cuenta con la modificación urbanística previa

Publicado por Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida ha aprobado definitivamente la modificación número 16 del Plan de ordenación urbanística municipal, para calificar como sistema de equipamientos los terrenos destinados al nuevo CAP en Bellpuig.

Afecta a unos terrenos públicos entre las calles Casanoves, Fabra y la plaza Tres Turons (dentro del casco urbano) y a una parcela en la calle Diputació s/n en la esquina con Casanoves, donde está el CAP actual, informa la Conselleria de Territorio de la Generalitat este martes en un comunicado.

Este CAP es de 1990, tiene 500 metros cuadrados y atiende a unos 7.260 usuarios, pero la parcela que ocupa hoy es insuficiente para una ampliación y tampoco responde a las necesidades de aparcamiento actuales: la Generalitat y el Ayuntamiento ven necesario aumentar la asistencia y atender a 12.000 usuarios.