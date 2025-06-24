El puente de Sant Joan da el pistoletazo de salida a la temporada de verano con ocupaciones del 85% en los alojamientos de Lleida

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El puente de Sant Joan, que acaba este martes, ha dejado una ocupación medio del 85% en los alojamientos del Pirineo y Ponent entre el sábado y martes. El Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida calcula que los establecimientos de la demarcación han recibido a unos 40.000 turistas que han generado más de 120.000 pernoctaciones.

El director de Patronato, Juli Alegre, ha hecho un balance positivo de este puente, que da el pistoletazo de salida a la temporada de verano. El objetivo, ha añadido, es revalidar los buenos datos de los últimos dos años y llegar a los 580.000 turistas y 1,5 millones de pernoctaciones. Propuestas como las fiestas del fuego del Pirineo, Patrimonio de la Humanidad desde hace 10 años, ayudan a aumentar la ocupación.

Les visitas culturales al territorio y las actividades al aire libre como el senderismo o los deportes de aventura han sido otros productos turísticos con bastante demanda por este puente de Sant Joan. En este sentido, las empresas de turismo activo de Pallars Sobirà han tenido un nivel de reservas de aproximadamente un 70%.

Por sectores, los hoteles del Pirineo han registrado una ocupación de entre el 80 y el 90% y algunos establecimientos han colgado el cartel de completo. Asimismo, los hoteles de Ponent han llegado al 75%. En el caso de los bungalows, han contado con el 95% de sus plazas reservadas, mientras que las zonas de acampada han estado al 85%. Por su parte, las casas de turismo rural han tenido una ocupación del 70%.