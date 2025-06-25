La residencia de Castellnou de Seana tendrá hasta 60 plazas y 30 de centro de día

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La futura residencia para de la tercera edad de Castellnou de Seana ampliará su capacidad respecto al proyecto inicial hasta alcanzar las 60 plazas, más 30 adicionales de centro de día y 12 apartamentos dobles. Este hecho será posible después de que el consistorio haya decidido trasladar su construcción a los terrenos que el ayuntamiento adquirió a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) durante el pasado año. Inicialmente, estaba previsto edificar el centro en un solar próximo a las futuras escuelas y los terrenos de la Sareb se pretendían destinar a la construcción de más viviendas para evitar la marcha de vecinos.

Según explicó Andreu Balagué, alcalde de Castellnou de Seana, el complejo ocupará unos 4.200 metros cuadrados de los 12.400 que tiene el terreno total, incluyendo zonas verdes, áreas de ocio e incluso una zona de piscinas. El primer edil destacó la importancia de este equipamiento para el municipio, que permitirá “cerrar el círculo”, haciendo posible que “quien nace en Castellnou pueda seguir viviendo siempre aquí, es algo que creemos que se debe valorar”.

La Fundación Personas y Valores construirá el centro y lo gestionará mientras que el ayuntamiento cede los terrenos. Para poder llevar a cabo esta iniciativa, el consistorio tiene previsto un cambio en la calificación urbanística. Así, la parte que se destina a la residencia pasa de zona urbanizable a zona de servicios y la zona rústica que queda en una zona colindante pasará a ser zona urbana, donde se podrán construir nuevas viviendas: “En una primera fase, unos 8 o 10 solares, y después se puede ampliar en función de la demanda”, remarcó el edil.

Aunque no se han establecido fechas para el inicio de las obras, el alcalde puso de manifiesto la complejidad de los trámites administrativos, que están ralentizando el proyecto. En este sentido, lamentó que “hablamos mucho de la burocracia, y la burocracia existe y nos está ralentizando todo lo que tenemos que hacer”.

El consistorio ya está trabajando en la cesión del terreno y los cambios urbanísticos necesarios, mientras que la Fundación Personas y Valores está actualmente finalizando el proyecto ejecutivo.