Ponent llega a los 40,5º con 7 municipios en riesgo muy alto de incendio

Los Agentes Rurales activaron ayer el nivel 3 del Plan Alfa en siete municipios de la Noguera y el Segrià por situación de peligro muy alto de incendio forestal en una jornada con nuevos avisos por el calor. En Castellnou de Seana se registró la temperatura máxima más elevada de Catalunya, con 40,5 grados, mientras que varios municipios del llano llegaron a los 40 grados como Lleida, Mollerussa y Seròs. Por la tarde, hubo tormentas en el Pirineo.

Entretanto, los Bomberos siguieron revisando ayer los incendios del pasado fin de semana. En Plandogau, en la Noguera, había ocho dotaciones, otras cinco en Granyena de Segarra y dos en Pinell de Solsonès, donde también actuó un helicóptero. Entretanto, se registraron avisos por pequeños incendios de vegetación. Hubo en Soses, donde quemaron 30 metros de cañizos, en Les Borges Blanques, en la deixalleria y otro de matojos, en Cervià y Lleida.