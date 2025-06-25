Tres ETT y tres frutícolas investigadas por abuso laboral: la Guardia Civil libera en infraviviendas 200 migrantes explotados

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y los Servicios Sociales del Baix Cinca liberaron la semana pasada en Candasnos, en la operación Sonsacan, a 200 trabajadores de origen extranjero alojados en tres infraviviendas y sometidos a “condiciones laborales abusivas”.

El dispositivo se saldó con dos detenidos por delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros y con la imputación de tres empresas frutícolas del Baix Cinca y otras tantas ETT (empresa de trabajo temporal) de Castellón, Barcelona y Madrid “por tener a cerca de 200 trabajadores dedicados a la recogida de fruta en condiciones precarias”.

Se veían obligados a utilizar letrinas a falta de desagües fecales. - GUARDIA CIVIL

La operación abre un debate sobre los modelos de canalización de la mano de obra extranjera para el trabajo de temporada, ya que habían sido contratados en origen, y con la supervisión del ministerio de Migraciones, para emplearse con ETT. Medio centenar de personas, entre ellas dos familias con menores, vivían en dos “casas con peligro de derrumbe”.

Aspecto que presentaban los lavabos de las infraviviendas. - GUARDIA CIVIL

Otras 147 lo hacían “hacinadas” en un antiguo hotel “en condiciones de insalubridad, sin la adecuada canalización de aguas fecales, con una precaria instalación eléctrica y con evidente riesgo de incendio”, informó la Guardia Civil, cuyos agentes detectaron “trabajos de construcción sin autorización para ampliar el número de habitaciones y poder albergar a más gente”.

Intervinieron la Guardia Civil, la Inspección y Servicios Sociales. - GUARDIA CIVIL

El propietario de los edificios cobraba por su uso a las empresas. Una de ellas les retenía parte del salario “en concepto de alojamiento y transporte diario al puesto de trabajo y otro tipo de servicios”. Las “condiciones laborales abusivas” incluían el “pago diferido para pagar el billete de avión del viaje de vuelta al país de origen”.