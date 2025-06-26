Panadería en un aula escolar

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Els Torms y Arbeca recuperan sus respectivas panaderías. En el caso de Els Torms, una familia de Mataró con raíces en la población de Les Garrigues lo hará el próximo mes de agosto ya que está rehabilitando un aula de la antigua escuela, cerrada hace tiempo, como tienda donde también pretende promover on line la venta de productos de calidad como aceites y vinos de la comarca e incluso trufa cultivada en Bellaguarda. David Masip ya vive hace meses con su mujer y su hija en el pueblo en la casa de su padre, aunque busca vivienda, una tarea que no le está resultando nada fácil.

El pasado 4 de enero cerró sus puertas la única tienda de esta pequeña localidad de Les Garrigues de 138 habitantes. Desde entonces, el alcalde, Josep Guiu, algunos concejales e incluso la secretaria, son los encargados de vender el pan en el ayuntamiento varios días a la semana y también de la distribución de medicamentos. El pan se encarga al Forn de Les Garrigues de Artesa de Lleida generalmente el mismo día que los vecinos van a comprarlo.

David también se convertirá en el alguacil del pueblo. “Hoy mismo nos hemos empadronado en Els Torms. Este ha sido un gran paso para nosotros y un importante cambio de vida. Queremos involucrarnos al máximo en la localidad”, explica. “En estos momentos, estamos reformando el aula de la escuela y en cuanto podamos abriremos”. Según el alcalde, los vecinos también decidirán cuáles son los artículos de primera necesidad para que puedan encontrarlos en la tienda.

Por su parte, Rafa Villalobos se ha encargado de reabrir la panadería de Arbeca. Procedente también de Mataró lleva en esta localidad un año. El establecimiento, el único en el pueblo, cerró sus puertas el pasado mes de mayo. Reabrió el 18 de este mes como Forn de Pa Molí Vell (anteriormente Cal Gabarra). Mantiene el mobiliario y también ofrece servicio de cafetería con los mismos proveedores de Bellpuig. Rafa asegura que “durante estos días he tenido muy buena acogida y los clientes están contentos de que se haya restablecido un servicio que es vital en un pueblo”. Se da la circunstancia de que la pareja de Villalobos regenta la papelería el Kiosk, inaugurada en febrero. El Soleràs recuperó el pasado mes de abril la tienda de comestibles y artículos de primera necesidad. Precisamente, el encargado de este establecimiento, junto a su pareja, era el alguacil de Els Torms.

n David, su mujer y su hija viven en la casa del padre de David, un agricultor de Els Torms jubilado. “Nos está siendo muy difícil encontrar vivienda para alquilar”, asegura David, aunque hay muchas casas vacías. Todas están a la venta y “no hemos encontrado ninguna para a alquilar”. “Nos hubiera gustado un alquiler de un año con opción a compra, pero las inmobiliarias no dan esta opción”.