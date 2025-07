Renuncian a la banca móvil por falta de uso

El ayuntamiento de Clariana de Cardener ha renunciado al servicio de la banca móvil después de constatar que ningún vecino del municipio lo había utilizado desde que entró en funcionamiento en diciembre de 2024. Fuentes del consistorio explicaron que durante este periodo incluso se modifició la ubicación de la oficina itinerante con la intención de atraer a posibles usuarios, aunque el cambio no supuso ningún éxito. “No se ha registrado ninguna operación ni visita, por lo que se optó por prescindir del servicio”, aseguraron. Desde el ayuntamiento justificaron la decisión por la cercanía con Solsona, situada apenas a siete minutos en coche, y en la falta de servicios en el término municipal, muy diseminado, lo que ha dificultado la implantación efectiva del servicio. “Estamos acostumbrados a ir a Solsona para todo ya que no disponemos de comercios ni servicios básicos y aprovechamos el viaje para ir también al banco. Además, la oficina itinerante tenían un horario muy concreto de las 14.20 a las 15.00 horas, que igual no era el más idóneo para una zona rural como esta”, explicaron. Desde el consistorio insistieron en que en su momento solicitaron el servicio al considerar que podía favorecer a la ciudadanía. “Creímos que podía ser una oportunidad, aunque no ha sido así por las casuísticas del municipio, como otros muchos de la comarca”, explicaron.

Desde la conselleria de Economía y Hacienda apuntaron que la renuncia de Clariana de Cardener no es un caso aislado y en Lleida también se ha dado de baja del servicio el municipio de La Granyanella, en la comarca de la Segarra. “El fenómeno del nulo uso en municipios muy dispersos ha sido una señal de que, pese a la buena acogida general, el planteamiento no encabaja en todos los contextos locales”, explicaron

En toda Catalunya, 43 municipios han renunciado durante este periodo al servicio de banca móvil, y en 16 municipios no se ha registrado ni una sola persona usuaria desde su implantación, explicaron las mismas fuentes.

En tres meses de funcionamiento en Lleida, desde el 2 de dicimbre, el número de municipios en los que opera este servicio para evitar la exclusión financiera del mundo rural pasó de 114 a 134 municipios, según los datos de CaixaBank, el banco que lo presta. Son el 58% de la demarcación y suman 46.400 vecinos.