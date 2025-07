El Govern congela ayudas a la gestión de residuos del sur

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Generalitat ha congelado algunas de las ayudas que tenía que percibir la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum), entidad que se encarga de gestionar los residuos de los ocho municipios situados al sur de la comarca del Alt Urgell (Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola y Valls d’Aguilar). El motivo, según el último informe de la Sindicatura de Comtpes, es haber incumplido de forma reiterada la obligación de rendir cuentas de manera regular, al acabar el ejercicio contable, con la administración pública.

Las mancomunidades tienen la misma obligación que los ayuntamientos en este sentido. En el caso de la Migraum, la infracción la habría cometido de manera continuada a lo largo de los últimos años.

El presidente de la Migraum y a la vez alcalde de Peramola, Joan Puig, aseguró ayer que era conocedor de los hechos y explicó que “estamos intentando trabajar desde hace meses con la gerencia de nuestra entidad para ponernos al día con todo lo que tenemos pendiente”. Puig, que no supo concretar los años que tenían pendientes por presentar las cuentas, calificó la situación de “pozo sin salida”. “La Sindicatura de Comptes nos está reclamando documentación del 2001 y del 2002, cuando el sistema todavía no estaba informatizado, y nos está resultando muy difícil, por no decir imposible”, lamentó.

La entidad ha contratado recientemente los servicios de una empresa externa para ayudar en el proceso, indicaba Puig. “Hemos presentado mucha documentación pero todavía no es suficiente y es desesperante”, añadió.

El presidente lamentó que tras la sanción de la Generalitat temen tener que renunciar a proyectos como el del cambio de los sistemas de contenedores actuales por los inteligentes para avanzar en el plan de mejora de la recogida selectiva en esta zona de la comarca del Alt Urgell. “Si la Agència de Residus de Catalunya no nos ayuda tendremos que renunciar a la ayuda europea de los Fondos Next Generation” para sustituir los contenedores, aseguró. Puig explicó que el proyecto supone una inversión de 700.000 euros, de los cuales la mitad, 350.000 euros, los debe asumir la Migraum y el resto correrían a cargo de fondos europeos. Además de los habitáculos, el proyecto incluye también campañas de sensibilización con la población.

Fuentes de la Sindicatura de Comptes reiteraron que las mancomunidades de servicios tienen el mismo riesgo de que subvenciones u otras ayudas queden congeladas y afirmaron que el objetivo final es ayudar a gestionar estas entidades y forzar que las que están inactivas cierren.