Daurissen uarts urbans gratuïts tà vesins

Er Ajuntament de Naut Aran meterà en foncionament aguest mes de junhsèga uarts urbans gratuïts entàs vesins deth municipi. S’an abilitat un totau de 23 parcèles en terrens municipaus e en ua finca logada que demoraue sense usatge. Eth projècte a arrecebut 27 sollicituds e sonque i poiràn accedir es empadronadi en Naut Aran.

Cada usatgèr poirà gaudir dera sua parcèlla pendent un an, damb opcion de prorròga se la mantie en bon estat e complís era normativa. Es uarts se trapen en ua zòna sense fauna sauvatge, per çò que non s’an barrat. Er ajuntament corbirà eth còst der aigua e tanben installarà cubs de compostatge d’enquia 1000 quilòs, a on es usatgèrs auràn de depausar es rèstes organiques e de pòda entà obtier abonament naturau e evitar fertilizants quimics.

Eth baile, César Ruiz-Canela, a destacat era bona acuelhuda d’aguesta iniciativa, gestionada a trauès d’ua enterpresa locau, que tanben assessorarà as usatgèrs dera iniciativa. Damb aguesti uarts, Naut Aran apòste pera sostenibilitat e era vida saludabla en municipi.

Jòc d’exploracion

Per un aute costat, er ajuntament a impulsat un jòc d’exploracion educatiu entà familhes damb mainadèra d’entre 5 e 12 ans, damb eth prètzhèt que poguen descorbir Salardú damb pròves d’investigacion. Era iniciativa se nomente Marco Topo en Salardú e met en valor eth patrimòni istoric, culturau e paisatgistic deth municipi.

Eth jòc consistís en recórrer es lòcs senhaladi en mapa, resòlver diuèrsi rèptes damb eth telefòn mobil e colocar eth pegasolet corresponent en cada pròva superada. Eth mapa deth jòc se facilitarà as participaires a trauès dera oficina de torisme de Salardú.