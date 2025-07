El agua de tres pueblos de Artesa, no apta para beber

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La empresa Aigües de Barcelona (Agbar), gestora del suministro de agua en Artesa de Segre, comunicó ayer a los vecinos de Colldelrat, Tudela y Seró la recomendación de abstenerse de consumir agua del grifo para beber o cocinar. Esta advertencia llega tras detectarse valores de turbidez superiores a los límites establecidos por la legislación vigente. Según la empresa, el episodio ha sido provocado por las intensas lluvias de la última semana, que han afectado a la captación del depósito común de los tres núcleos, el cual se abastece del río Segre. El alcalde, Francesc Puigpinós, explicó que esta no es la primera vez que sucede una incidencia similar y atribuyó el problema a la falta de inversiones en la red de abastecimiento. “Pasa muy a menudo, es necesario invertir y actualizar los filtros de agua”, remarcó Puigpinós, quien añadió que actualmente “se trabaja con el Plan Director del Agua de 2019, y se actualiza la red en la medida de las posibilidades”.

La compañía subrayó que la alta turbidez no solo altera la calidad del agua para el consumo humano, sino que además reduce la eficacia de los procesos de desinfección. Como medida preventiva, se recomienda a los más de 120 vecinos afectados no utilizar el agua de la red para beber ni para cocinar. No obstante, los niveles detectados no representan un riesgo para otras actividades cotidianas como ducharse, lavar la ropa o limpiar utensilios de cocina. Para solucionar la incidencia lo antes posible, Agbar ha incrementado los niveles de cloración y reforzado los controles analíticos en la red. Se informará a los vecinos una vez que los valores recuperen los parámetros óptimos para el consumo humano. El control de la turbidez está directamente vinculado a la eficacia de los tratamientos de desinfección, tanto químicos (como la cloración) como físicos (radiación UV). Un mayor nivel de partículas en suspensión supone un aumento del riesgo, ya que los microorganismos patógenos pueden protegerse en los microespacios de las partículas, dificultando la acción de los desinfectantes y aumentando el peligro de transmisión de enfermedades.

El ‘hall’ del Cubbtural y las piscinas, refugios climáticos

El ayuntamiento de Artesa de Segre ha declarado oficialmente dos espacios municipales como refugios climáticos, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente a las olas de calor o en otras situaciones meteorológicas extremas. Los equipamientos designados son el hall del espacio municipal Cubbtural, que abrirá de 13 horas a 21 durante el verano, las piscinas municipales, en su horario habitual y en días concretos. Estos espacios están pensados para ofrecer refugio climático, es decir, lugares accesibles, seguros y climatizados, especialmente para personas mayores, bebés, pacientes crónicos y colectivos con pocos recursos. La iniciativa responde a las competencias municipales en materia de medio ambiente urbano y sigue las recomendaciones del Govern.