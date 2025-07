Esquerra y PSC buscarán en Tàrrega pactos puntuales para gobernar

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, compareció ayer a mediodía junto a los concejales de ERC (5) y PSC (1) que conforman ahora el equipo de gobierno del ayuntamiento tras la marcha de la CUP (3) y refirmó su compromiso “de trabajar por Tàrrega con las puertas abiertas al diálogo”. Pijuan afirmó que el gobierno buscará alianzas con el resto de grupos municipales (Junts y CUP) para avanzar en la gestión de los recursos y asegurar la ejecución de los proyectos.

En referencia a la municipalización del agua, afirmó que “ahora no es viable” aunque indicó que “no renunciamos al proyecto”. En este sentido, comentó que el informe técnico concluye que municipalizar el servicio supondría una inversión de cerca de 4 millones, hecho que obligaría a endeudar al consistorio y pondría en riesgo la estabilidad financiera, además de un incremento del recibo del agua de un 46%.

Por su parte, la CUP también compareció en la plaza Major. Su portavoz, Laia Recasens, lamentó que “ERC y PSC no solo no han cumplido el acuerdo, sino que han optado por prorrogar la gestión privada del servicio”. Recasens explicó que “desde alcaldía se nos confirmó que el actual estudio, con carencias y errores, se llevará a votación en el pleno del día 31, y para nosotros esto es una clara declaración de intenciones”. Non Casadevall, secretario general de la CUP, destacó que “no venimos a ocupar sillas ni a vivir de la política”.

En relación con una posible moción de censura impulsada por Junts, Recasens dijo que “la CUP no cierra las puertas al diálogo” aunque reconoció que es “complicado” y que cualquier negociación deberá tener la municipalización del agua como condición.

Por su parte, la portavoz de Junts (con 8 de los 17 ediles), Rosa Maria Perelló, explicó que “entre los tres grupos del gobierno no había entendimiento, el objetivo de unos y otros no era compartido, para unos era mantener la alcaldía y para otros dar por hecho que los pactos se cumplen”. Añadió que “entramos en un escenario incierto y las consecuencias las pagarán los ciudadanos”. En cuanto a una posible moción de censura, indicó que “no la hemos planteado” pero “si bien la aritmética es importante, la ética también”.

El nuevo cartapacio se hará efectivo el 31 de julio.