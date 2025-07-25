Denuncian penalmente a dos conductores por circular a 209 km/h y a 188 km/h por la C-12 en Maials

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente este viernes a dos conductores, de 45 años y 28 años, como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico. Los hechos han tenido lugar al mediodía durante un control de velocidad que agentes de tráfico han montado en el punto kilométrico 100,8 de la C-12, en el término municipal de Maials en un tramo de carretera limitado a 90 km/h. Durante el control, el cinemómetro ha detectado un turismo que circulaba a 209 km/h y una motocicleta que lo hacía a 188 km/h. La policía ha parado los dos vehículos infractores a la salida de la vía en Lleida y, en el mismo control, también ha denunciado administrativamente a seis motoristas por exceso de velocidad.

El control de este viernes se enmarca dentro de la campaña preventiva de tráfico denominada PREMOT, que la policía inició el pasado lunes y que finalizará el próximo domingo. Durante estos días está previsto que agentes del Área Regional de Tráfico hagan varios controles estáticos y dinámicos en las carreteras de Ponent con el objetivo reducir la accidentalidad de los motoristas.

Los dos conductores denunciados penalmente tendrán que comparecer, cuando sean requeridos, ante el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Lleida.