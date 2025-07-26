Concurso de ideas para un nuevo pabellón y una piscina olímpica

Balaguer ha abierto un concurso de ideas para construir un nuevo pabellón deportivo con varias pistas de fútbol sala o de baloncesto y una piscina olímpica de 52 metros. El concejal de Urbanismo, Guifré Ricart, apuntó que el objetivo es que en un mes estén los primeros bocetos de la nueva área deportiva para escoger los tres proyectos que pasarán a una segunda fase de redacción, que tendrá un plazo de seis meses. “El concurso quiere conseguir tener la mejor propuesta arquitectónica para el nuevo equipamiento que dé respuesta a las necesidades de los clubes y entidades deportivas de la ciudad”, dijo. El pabellón tendrá una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados y en la misma zona estará la piscina olímpica. El proyecto se ubica en el sector de Inpacsa, pendiente aún de urbanizar, pero en 2006 se construyó el actual pabellón de Inpacsa y el vial de conexión con la calle Urgell. El ámbito total de equipamientos de esta zona supera los 34.000 metros cuadrados y contempla una inversión de 11 millones. En la misma zona se proyecta una pista de atletismo y el nuevo campo de fútbol municipal. Ricart añadió que el concurso de ideas facilitará la participación de más arquitectos para dibujar esta nueva área, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros