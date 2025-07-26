Er ajuntament recupère eth palai de congrèssi inacabat de Ruda
Amplie es usatges dera parcèlla que Neu 1.500 deishèc a mieges e les enfrontèc en un litigi
Er Ajuntament de Naut Aran vò dar un nau impuls ath palai de congrèssi inacabat dera Val de Ruda, en Baqueira. Demorèc a miei bastir dempús der abandonament dera òbra pera concessionària originau, Neu 1.500, promotora dera urbanizacion de Ruda e qu’auie de bastir-lo en sòl qu’auie de cedir ath consistòri. Neu 1.500 arribèc a demanar ua indemnizacion d’1 milion d’èuros pes òbres parciaument amiades a tèrme, en tot allegar qu’eth convèni ère impossible de complir en èster contrari ath planejament urbanistic en çò que tanh ath tet edificable e as usatges concedidi, qu’alavetz èren sonque administratius. En 2024 era complicada disputa administrativa e judiciau arribèc ara sua fin e eth consistòri recuperèc era titularitat plea dera parcèlla dempús deth convèni signat en 2006. Er Ajuntament de Naut Aran prepause ara ua solucion entà facilitar era finalizacion des òbres e era efectiva metuda en foncionament der equipament.
Aprovèc recentaments ua modificacion puntuau des Normes Subsidiàries entà ampliar e flexibilizar es usatges deth terren, en tot ampliar-les a toti es possibles (sanitari, culturau, esportiu...) damb eth prètzhèt que mès promotors lo trapen atractiu. Era modificacion non altère era edificabilitat ne er espaci public reservat; mantie era obligacion de 1.500 places de parcatge subterranèu —dejà bastides —e daurís era pòrta a qu’er equipament includisque activitats d’òci, restauracion e servicis associadi tostemp vinculadi foncionaument ar usatge public, sense constituir comèrci independenti. Era decision respon ath besonh d’adaptar eth futur equipament as demandes actuaus dera poblacion der airau residenciau e otelèr de Ruda, en tot reconéisher qu’es usatges socio-culturaus previsti originauments en 2002 dejà non corbissen toti es besonhs e qu’er espaci pòt complir foncions mès polivalentes en tot incorporar usatges esportius e sanitaris-assistenciaus.
Hònts municipaus expliquèren que premanissen ua concession “mès atractiva” mejançant un concors public entà desvolopar era estructura de hormigon e qu’eth promotor pogue explotar tanben aguest futurible nau espaci.
Bagergue adjudique tres parcèlles de 300 m2 per un milion
Naut Aran a concludit era subasta de tres parcèlles plaçades ena localitat de Bagergue d’uns 300 m² cada ua d’un milion d’èuros. Era operacion respon ara impossibilitat de destinar-les a viuenda de loguèr assequible pr’amor d’autant es sues mesures redusides coma as caracteristiques deth terren, qu’encarissen notablaments es còsti de bastiment. En sòn lòc, son previstes viuendes unifamilhares. Dues an estat adjudicades ara enterpresa Cassa Grupo Empresarial S.L, damb sedença en Donostia, per impòrts de 367.096 e 297.120 èuros, respectivaments. Era tresau parcèlla l’aqueric B.M.C, procedent de França, per 300.000 èuros.