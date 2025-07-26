Incendio mortal en club nocturno de Bellpuig deja dos mujeres fallecidas

Un trágico incendio en un club nocturno de Bellpuig ha provocado la muerte de dos mujeres y heridas a otras seis personas en la mañana de hoy. El siniestro se ha producido alrededor de las 9:30 horas en un establecimiento ubicado en la avenida Lleida de la localidad. Poco después y a apenas 50 metros del lugar, un hombre ha fallecido atropellado por un tren, un suceso que los investigadores sospechan podría estar relacionado con el incendio.

Los Mossos d'Esquadra han activado una investigación para determinar las causas del incendio y su posible vinculación con el atropello ferroviario. Según han relatado varios testigos presenciales, se escuchó una especie de explosión momentos antes de que se declarara el fuego. La Policía Científica se ha personado en el lugar para recoger pruebas, mientras que la Área de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso.

Atención a los heridos

Las seis personas heridas en el incendio han sido evacuadas a centros sanitarios de la zona. Tres de ellas han sido trasladadas al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de Mollerussa, mientras que las otras tres han sido llevadas al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Hasta el momento, no ha trascendido la gravedad de las lesiones que presentan.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre la causa del incendio y su posible relación con el atropello mortal ocurrido minutos después. La proximidad temporal y espacial entre ambos sucesos ha llevado a los Mossos d'Esquadra a investigar una posible conexión entre ellos, aunque por el momento no se han ofrecido detalles sobre las líneas de investigación que se están siguiendo.