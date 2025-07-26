Nau autar de pèira de granit ena capèla dera Pietat de Bossòst
Era capèla dera Mair de Diu dera Pietat de Bossòst, bastida en 1573, compde des de hè pògui dies damb un nau autar de pèira de granit. Ei fabricat damb ròca de granit extrèt des montanhes d’Aran e a estat cedit pera enterpresa Azul Aran, que se dedique ara extraccion de ròques e mineraus dera Val. Tecnics dera madeisha enterpresa collaborèren tanben en montatge der autar. Eth projècte nèish arraiïtz d’ua peticion deth rector deth madeish municipi de Bossòst.